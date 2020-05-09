مشاركة لاعبي شالكه في التدريبات والمباريات "طوعية"

وقال شنايدر : "تحدثت إلى اللاعبين وأخبرتهم أن المشاركة في التدريبات والمباريات كذلك تعتبر طوعية فإذا كان أي شخص معرضًا للخطر في بيئته أو كان قلقًا من أن العدوى المحتملة قد يكون لها تأثير على صحته في المستقبل فقد أكدت أن المشاركة طوعية. هذا ما أخبرت به اللاعبين ".

وأضاف "أخبرتهم أيضًاً أنه يمكنهم العودة لي أو للمدرب إذا رغب أحدهم في عدم المشاركة، الآن اللاعبون يتدربون لكل طموح وهم سعداء بعودتهم للتدريب بشكل طبيعي مرة أخرى".

وعن قرار الفيفا بشأن رفع عدد التبديلات إلى خمسة قال الرئيس التنفيذي لشالكه: "بالنسبة لقرار التبديلات الخمسة المهم أنه لن يتم توقيف المباراة عشر مرات لإجراء تغييرات، بعد أن حدد الحق لكل فريق في ثلاثة توقفات، أعتقد أنه حل جيد في الوقت الحالي".

