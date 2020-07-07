مدرب بريمن يعتذر لبيتزارو لعدم إشراكه في مباراته الرسمية الأخيرة

واستمرت مسيرة بيتزارو على مدى ثلاثة عقود من الزمن وبدأت أوروبياً في صفوف بريمن بالذات عام 1999، قبل أن يدافع عن ألوان بايرن ميونيخ وتشيلسي الإنكليزي وكولن ليعود إلى فيردر بريمن عام 2018.

ورمى زملاء بيتزارو به في الهواء إثر انتهاء مباراة الملحق ضد هايدنهايم التي ضمنت بقاء بريمن ضمن أندية النخبة في البوندسليغا، قبل أن يعتذر منه المدرب الذي يصغره بأربع سنوات.

وقال كوهفيلدت "كنت معه بعد نهاية المباراة واعتذرت له لأنني لم أتمكن من إشراكه في آخر مباراة رسمية له. الوضع لم يكن مناسباً أبداً".

وأضاف "قال لي لا اكترث على الاطلاق (لعدم إشراكي)، الامر المهم هو بقاؤنا (في الدرجة الاولى)".

وكتب بيتزارو على حسابه على تويتر "شكراً يا شباب. شكراً، فيردر بريمن- الدرجة الثانية، ابداً!".

خاض بيتزارو 18 مباراة في الدوري هذا الموسم، لكنه لم يشارك أساسياً في أي منها، قبل أن يعلن اعتزاله عقب مباراة هايدنهايم الاثنين.

سجل المهاجم خلال مسيرته في الدوري الالماني 197 هدفاً في 490 مباراة ولا يتفوق عليه من اللاعبين الأجانب في تاريخ الدوري سوى المهاجم البولندي في صفوف بايرن ميونيخ حالياً روبرت ليفاندوفسكي.

حقق الدولي البيروفي السابق مع العملاق البافاري لقب البوندسليغا في ست مناسبات والثلاثية التاريخية عام 2013.

وعن خطواته المستقبلية، كشف بيتزارو أنه تلقى عرضاً ليكون سفيراً لنادي بايرن ميونيخ، مشيراً إلى انه لا يريد أن يصبح مدرباً بل تمضية وقت أكثر مع زوجته وأولاده الثلاثة الذين ولدوا جميعاً في المانيا.

وكان بيتزارو قال في فيلم وثائقي أعدته عنه شبكة "اي ار دي" الألمانية إنه يريد تمضية وقت اكبر في مزرعته للخيول في البيرو علماً بأن بعض خيوله تحمل اسماً يرمز إلى ألمانيا مثل "ميركل"، اوكتوبرفست" و "إل كايزر".

