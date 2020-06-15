ماينتس يعلن إصابة مهاجم ليفربول المعار بارتجاج

واصطدم المهاجم البالغ من العمر 22 عاماً والمعار من ليفربول بمدافع أوغسبورغ فيلكس أودوكاي وغادر الملعب محمولاً على محفة.



وقال ماينتس في حسابه على تويتر: "مهاجمنا تايو أونيي أصيب بارتجاج... وسيقضي الليلة في المستشفى كإجراء احترازي".



ولم يلعب أونيي، الذي أحرز هدفاً واحداً في 12 مباراة مع ماينتس هذا الموسم، مطلقاً مع ليفربول وسبق له الانتقال على سبيل الإعارة إلى فرانكفورت ونيميخن وإكسلسيور موسكرون وجنت.



ويحتل ماينتس المركز 15 في الدوري الألماني بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط قبل ثلاث مراحل على نهاية الموسم.