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الدوري الألماني
الدوري الألماني

ماينتس يعلن إصابة مهاجم ليفربول المعار بارتجاج

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أعلن ماينتس الألماني أنّ مهاجمه تايو أونيي أصيب بارتجاج خلال الهزيمة 1-صفر أمام أوغسبورغ ونُقل للمستشفى.

Reuters

واصطدم المهاجم البالغ من العمر 22 عاماً والمعار من ليفربول بمدافع أوغسبورغ فيلكس أودوكاي وغادر الملعب محمولاً على محفة.

وقال ماينتس في حسابه على تويتر: "مهاجمنا تايو أونيي أصيب بارتجاج... وسيقضي الليلة في المستشفى كإجراء احترازي".

ولم يلعب أونيي، الذي أحرز هدفاً واحداً في 12 مباراة مع ماينتس هذا الموسم، مطلقاً مع ليفربول وسبق له الانتقال على سبيل الإعارة إلى فرانكفورت ونيميخن وإكسلسيور موسكرون وجنت.

ويحتل ماينتس المركز 15 في الدوري الألماني بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط قبل ثلاث مراحل على نهاية الموسم.

ماينتس ليفربول
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