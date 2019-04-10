ماركو روزه مدرباً لمونشنغلادباخ في الموسم المقبل

وأكد المدرب البالغ 42 عاماً، أنه سيوقع مع مونشنغلادباخ عقدا مدته ثلاثة أعوام، واضعاً بذلك حداً لتكهنات ربطت بينه وبين عدد من أندية البوندسليغا، لاسيما فولفسبورغ.

وأقر روزه في مؤتمر صحافي "لم أتلق طلباً واحداً فقط، بل بعضاً منها (...) قرّرت أن أقدم على تحدٍ جديد في البوندسليغا، وأتطلع قدما لذلك".

واعتبر أن "بوروسيا فريق عظيم مع طموحات كبيرة ومشجعين رائعين. كل هذه الأمور جذبتني إليه".

وتولى روزه تدريب الفريق الأول في سالزبورغ منذ العام 2017، وأحرز معه ثنائية الدوري والكأس المحليين في النمسا وبلغ الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في موسمه الأول.

وسبق له أن تولى تدريب فريق ما دون 18 عاماً في المدينة النمساوية.

وعلق المدير الرياضي لمونشنغلادباخ ماكس إيبرل على التعاقد مع روزه، بالتأكيد أن الأخير "قام بعمل مذهل في سالزبورغ في الأعوام الستة الماضية، ونحن سعداء بانضمامه إلينا في الموسم المقبل".

وكان إيبرل قد أعلن الأسبوع الماضي أن هيكينغ سيرحل عن الفريق نهاية الموسم الحالي، وذلك قبل عام على انتهاء عقده في حزيران/يونيو 2020، على خلفية الأداء هذا الموسم، حيث يجد الفريق نفسه في المركز الخامس في ترتيب الدوري، بفارق أربع نقاط عن أينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.