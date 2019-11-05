ليفاندوفسكي يحتاج إلى عملية جراحية

ويقدم المهاجم البولندي البالغ من العمر 31 عاما موسما لافتا مع بطل ألمانيا في المواسم السبعة الأخيرة، وسجل حتى الآن 20 هدفا في 16 مباراة، بما فيها 14 هدفا في أول عشر مباريات في البوندسليغا (رقم قياسي).

وفي تصريحات عشية استضافة أولمبياكوس اليوناني في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، أكد فليك الذي سيتولى موقتا تدريب النادي البافاري بعد إعفاء الكرواتي نيكو كوفاتش الأحد، تقارير صحافية ألمانية عن حاجة قائد المنتخب البولندي للجراحة.

وأوضح "لقد فوجئنا من قراءة ذلك في الصحف"، مؤكدا في الوقت ذاته أن هداف الفريق "يعاني من مشاكل، لكن دون آلام، ومن الواضح أن عليه القيام بأمر ما (لمعالجة المشكلة)".

أضاف "سيفكر بالتوقيت الذي يريد أن يجري فيه العملية. لن يكون من المناسب إعاقة السلسلة التي يحققها، لكن هذا قراره ونحن سنحترمه".

ويعد ليفاندوفسكي من أبرز المهاجمين الذي عرفهم الدوري الألماني في الأعوام الأخيرة، وهو أفضل هداف أجنبي في البوندسليغا مع 216 هدفا في 300 مباراة مع بايرن وفريقه السابق بوروسيا دورتموند.

كما سجل 60 هدفا في 110 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وأشارت التقارير الصحافية الى أن أحد الخيارات المطروحة أمام ليفاندوفسكي، هو إجراء العملية الأسبوع المقبل خلال فترة التوقف الدولية، طالما أن منتخب بلاده ضمن التأهل الى كأس أوروبا 2020.