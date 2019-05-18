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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني للمرة الثالثة

AFP

أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ لقب هداف الدوري الألماني لكرة القدم لموسم 2018-2019.

وسجل ليفاندوفسكي 22 هدفا هذا الموسم وليساهم في قيادة بايرن للقبه السابع على التوالي في الدوري.

ولم ينجح ليفاندوفسكي في تسجيل أي هدف اليوم السبت خلال فوز فريقه على فرانكفورت 5-1.

وجاء الإسباني باكو الكاسير لاعب بوروسيا دورتموند في المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 18 هدفا.

وكان "ليفا" هداف الموسم الماضي برصيد 29 هدفاً.

وهذه المرة الثالثة التي يحرز بها البولندي لقب الهداف مع فوزه موسم 2013-2014 برصيد 20هدفاً مع دورتموند وقتذاك.

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