لوف يرحب باحتمال عودة سانيه الى البوندسليغا من بوابة بايرن ميونيخ

رحب مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يواكيم لوف باحتمال انتقال الجناح الدولي لوروا سانيه من نادي مانشستر سيتي بطل إنكلترا الى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، معتبرا أن خطوة كهذه ستكون جيدة "له ولنا".

وفي تصريحات خلال حفل أقامته صحيفة "بيلد" في برلين، قال لوف أن بايرن "لطالما كان مكانا جيدا" بالنسبة الى اللاعبين.

أضاف "برأيي، لوروا يشعر براحة كبيرة في مانشستر سيتي. لا أعرف ما يخطط له"، مع ترحيبه بعودته المحتملة للدوري الألماني (البوندسليغا).

وأوضح "اذا حصل هذا الانتقال، سيكون خطوة جيدة له ولنا".

وتأتي هذه التصريحات غداة تأكيد رئيس بايرن أولي هونيس اهتمام العملاق البافاري المتوج هذا الموسم بلقبه السابع تواليا في الدوري الألماني، بالتعاقد مع اللاعب الدولي البالغ من العمر 23 عاما.

وصرح هونيس لصحيفة سودويتشه تسايتونغ "نحن مهتمون به".

وأتى تأكيد هونيس في أعقاب تقرير نشر على الموقع الالكتروني لمجلة "كيكر"، أشار الى أن "لاعب شالكه السابق مرشح محتمل بالنسبة الى بايرن الذي يبحث عن تعزيز خط هجومه بعدما عزز خط دفاعه".

وأشارت المجلة الى أن بايرن تواصل مع عائلة اللاعب التي تدير أعماله، موضحة أن سانيه "يريد الرحيل الى ميونيخ أو البقاء" مع ناديه الحالي الذي يدربه الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني السابق لبايرن.

وكانت التقارير أشارت الى أن سانيه كان موضع اهتمام من بايرن في العام 2016، قبل أن ينضم الى سيتي من شالكه مقابل 50 مليون يورو.

وتفيد تقارير الى أن سانيه يرغب في الحصول على فرص أكثر للعب، علما بأنه بدأ أساسيا في ثلاث مباريات فقط من آخر 10 خاضها فريقه في الدوري الإنكليزي حيث احتفظ فريقه باللقب، وحقق هذا الموسم ثلاثية غير مسبوقة على المستوى المحلي بإضافة لقبي الكأس وكأس الرابطة.

ويسعى بايرن الى تعزيز خط الهجوم بعد موسم ودع بختامه جناحيه المخضرمين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن.

