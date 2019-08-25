لايبزيغ ينتصر وفيرنر يسجل مجدداً

وسجّل فيرنر هدف المباراة الأول بعد ساعات من الإعلان عن توصله لاتفاق مع لايبزيغ لتمديد عقده معه لأربعة مواسم إضافية.

واستهل لايبزيغ اللقاء بأفضل طريقة إذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة 10 عبر فيرنر الذي وصلته الكرة عند القائم الأيمن بعدما تحولت إليه من رأس زميله بولسن إثر ركلة ركنية نفذها النمسوي مارسيل سابيتسر، فتلقفها مباشرة على يمين الحارس كيفن تراب، مسجلاً هدفه الثاني في مباراتين.

لكن فريق المدرب يوليان ناغلسمان تراجع بعد الهدف وسمح لضيفه بتهديد مرمى حارسه المجري بيتر غولاتشي لما تبقى من الشوط الأول من دون أن ينجح في الوصول إلى الشباك، ليكون هدف فيرنر الفاصل بين الفريقين خلال الدقائق الـ45 الأولى.

ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني الذي شهدته دقائقه الأخيرة إصابة فيرنر واستبداله بالإنكليزي إديمولا لوكمان (79)، إلا أنّ ذلك لم يؤثر على صاحب الأرض الذي تمكن بعد قرابة دقيقة فقط من حسم النقاط الثلاث بهدف رائع لبولسن الذي وصلته الكرة على الجهة اليمنى للمنطقة، فأطلقها "طائرة" بين ساقي تراب (80).

لكن فرانكفورت رفض الاستسلام ونجح في تقليص الفارق عبر البرتغالي غونسالو باسيينسيا بعد عرضية من تيموثي تشاندلر (89)، إلا أنّ ذلك لم يكن كافياً في نهاية المطاف لتجنيبه هزيمته الأولى في البوندسليغا.

وتختتم المرحلة لاحقاً بلقاء هرتا برلين وفولفسبورغ.