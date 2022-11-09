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الدوري الألماني

لايبتسيش يهزم فرايبورغ

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فاز لايبتستش على ضيفه فرايبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب الجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني.

Reuters

محمد سيماكان قص شريط الأهداف لصاحب الضيافة في الدقيقة الرابعة والخمسين، قبل أن يضاعف زميله كريستوفر نكونكو النتيجة بهدف ثان في الدقيقة السادسة والخمسين، وفي الدقيقة السادسة والستين قلص لوكاس كوبلير الفارق للضيوف، قبل أن يختتم إيميل فورسبيرغ ثلاثية لايبتسيش من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والسبعين.

وتعادل أونيون برلين مع ضيفِه أوغسبورغ بهدفين لمثلهما شيرالدو بيكر سجل هدف السبق لأصحاب الارض في الدقيقة السابعة، قبل أن يعدل فلوريان نايدير ليشنير النتيجة للضيوف بعدها بدقيقة واحدة، وفي الدقيقة الثانية والعشرين سجل كيفن بيهرينس الهدف الثاني لفريق أونيون برلين، ليعود بعدها نايدير ليشنير ويعادل النتيجة في الدقيقة التاسعة والثلاثين.

وتغلب باير ليفركوزن على مضيفه كولن بهدفين مقابل هدف أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل بهدف بينو شميت في الدقيقة الثلاثين قبل ان يعدل ناديم أميري النتيجة للضيوف في الدقيقة الخامسة والستين ومع الدقيقة الحادية والسبعين أحرز موسى ديابي هدف فوز الضيوف.

وتغلب شالكه على ماينز 1-0، وآينتراخت فرانكفورت على هوفنهايم 4-2.

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