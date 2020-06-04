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الدوري الألماني
الدوري الألماني

لاعبو دورتموند ينخرطون في دعم حملة "بلاك لايفز ماتر"

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أظهر لاعبو بوروسيا دورتموند الألماني مجدداً دعمهم لحملة "بلاك لايفز ماتر" التي انطلقت عقب مصرع الأميركي الأسمر جورج فلويد على يد شرطة بلاده في 25 الشهر الماضي، وذلك من خلال الركوع خلال تمارين الخميس.

Reuters

وتأتي هذه الحركة التضامنية بعد أن قرر الاتحاد الألماني للعبة عدم اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق الإنكليزي جايدون سانشو وزميله المغربي أشرف حكيمي اللذين احتفلا بالتسجيل لدورتموند الأحد في الدوري المحلي ضد بادربورن من خلال إظهار قميص داخلي كُتِب عليه "العدالة لجورج فلويد".

ونشر قلب الدفاع ماتس هوملس الخميس صورة على تويتر للاعبي دورتموند الـ28 راكعين على شكل قلب في الملعب خلال الحصة التمرينية، مرفقاً إياها بتعليق "نحن لاعبو بوروسيا دورتموند ندعم بالكامل حركة +بلاك لايفز ماتر+"، أي حياة السود مهمة.

وأضاف: "نحن لا نقبل بالعنصرية من أي نوع. من أجل عالم منفتح ومتسامح، من أجل عالم أفضل".

وفي وقت سابق الخميس، دعا قلب دفاع بايرن ميونيخ جيروم بواتنغ المشاهير من الرياضيين البيض إلى رفع الصوت والانضمام إلى المنددين بما حصل لفلويد، ابن الـ46 عاماً الذي قضى اختناقاً قبل نحو أسبوع على يدي شرطي أبيض في مينيابوليس ثبته على الأرض وركع فوق عنقه، في حادثة أثارت موجة احتجاجات عارمة متواصلة في عشرات المدن الأميركية.

من جانبه، نشر ليفربول الإنكليزي الاثنين الماضي صورة مماثلة في ملعبه "أنفيلد" لإظهار دعمهم لحملة "بلايك لايفز ماتر".

بوروسيا دورتموند الألماني
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