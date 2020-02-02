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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الألماني

كولن يحقق أكبر فوز منذ أوائل 2017

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حقق كولن أكبر فوز له منذ أوائل 2017، وذلك بتغلبه على ضيفه فرايبورغ 4-صفر الأحد في المرحلة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

beIN SPORTS

ودخل كولن إلى اللقاء وهو بأمس الحاجة إلى النقاط الثلاث للابتعاد عن منطقة الخطر، ونجح في حسمها بشكل كبير في بداية الشوط الثاني بعد تقدمه بهدفي البلجيكي سيباستيان بورناو (29) والكولومبي جون كوردوبا (55)، قبل أن يضيف هدفين آخرين في الوقت بدل الضائع عبر الهولندي كينغسلي إيهيزيبوي (1+90) وإسماعيل ياكوبس (2+90).

وبأكبر فوز له في دوري الأضواء منذ تغلبه على دارمشتات 6-1 في 28 كانون الثاني/يناير 2017، رفع كولن رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق 6 نقاط عن منطقة الخطر، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند 29 في المركز الثامن.

ويلعب لاحقا بادربورن الأخير مع فولفسبورغ الحادي عشر.

كولن الألماني
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