كوفاتش يطالب بتدعيم فريقه قبل انطلاق البوندسليغا

وجاء كلام كوفاتش قبل يومين من بداية البوندسليغا في مؤتمر صحفي وقد جلس إلى جانبه الجناح الكرواتي ايفان بيريسيتش المنضم حديثا من إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وقال كوفاتش "الواقع أننا لا نزال في حاجة إلى بعض الشيء، يجب تدعيم صفوف الفريق. أنا سعيد كون إيفان هو أول الوافدين. لكننا ندرك أيضا بأنه يمكن أن يُصاب وبالتالي يتعين علينا مواجهة هذه الاحتمالية.

نحن في حاجة إلى لاعبين إضافيين لتدعيم صفوف الفريق، سنحاول القيام بذلك من الآن وحتى الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل" موعد إقفال باب الانتقالات الصيفية.

وإذا كان بطل ألمانيا عوض رحيل ماتس هوملز إلى بوروسيا دورتموند بالحصول على الفرنسي بنجامان بافار (شتوتغارت) ولوكاس هرنانديز (أتلتيكو مدريد)، فإن الجبهة الهجومية فقدت ثلاثة لاعبين مؤثرين وهم الهولندي إريين روبن، الفرنسي فرانك ريبيري والكولومبي خاميس رودريغيز.

وتحدثت الصحف المحلية في الأيام الأخيرة عن إمكانية تعاقد الفريق البافاري مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، المهاجم الألماني تيمو فيرنر، الجناح الهولندي ستيفن برغوين وحتى الويلزي غاريث بايل لكن كوفاتش رفض التعليق على هذه التقارير ووصفها بـ"الشائعات".

واستهل الفريق البافاري الموسم المحلي بخسارته للكأس السوبر أمام بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين، وسيبدأ حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المحلي أمام هرتا برلين الجمعة.