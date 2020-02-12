كوتينيو يحسم جدل انتقاله إلى ليفربول

وأكد كوتينيو بأنه يستبعد فكرة العودة لفريق ليفربول قائلاً: "لا أنظر للماضي، اخترت طريقاً آخر، أنا الآن في مسار مختلف. أتطلع كثيراً لتحقيق أحلامي. أنا سعيد لما حققته في الماضي وسأواصل العمل من أجل تحقيق المزيد".

وأشاد اللاعب المعار من فريق برشلونة إلى بايرن ميونيخ الألماني قائلاً: "ليفربول يحلق عالياً وهذا أمر لا يفاجئني كثيراً. شاهدنا الموسم الماضي تتويجهم بدوري الأبطال. أعرف أن لديهم لاعبين مميزين ومدرب رائع".

وأردف كوتينيو قائلاً: "لدي العديد من الأصدقاء هناك، وأنا سعيد من أجلهم".

وانتقل كوتينيو في أب/أغسطس 2019 إلى فريق بايرن ميونيخ معاراً من الفريق الكاتالوني لمدة موسم مقابل 8.5 مليون يورو مع أحقية شراء العقد مقابل 120 مليون يورو.

إلا أن الغموض يكتنف مصير كوتينيو مع الفريق البافاري في ظل عدم رغبة النادي الألماني حتى الآن في شراء اللاعب البرازيلي من برشلونة بشكل نهائي.

