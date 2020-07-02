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الدوري الألماني

فيردر بريمن يخرج بتعادل سلبي في ذهاب الدور الفاصل

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بات استمرار فيردر بريمن في دوري الدرجة الأولى الألماني مهدداً بعد تعادله بدون أهداف مع ضيفه هايدنهايم المنتمي للدرجة الثانية في ذهاب مواجهة فاصلة للبقاء في دوري الأضواء.

AFP

وفي مباراة شهدت القليل من الفرص لاحت أخطر محاولة لهز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع للاعب وسط بريمن ليوناردو بيتنكورت لكن أحد المدافعين أحبط المحاولة.

وأنهى بريمن بطل ألمانيا أربع مرات المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول نيكلاس مويساندر على الإنذار الثاني في الدقائق الأخيرة.

وغاب بريمن عن المسابقة مرة واحدة عام 1980 وخاض أكثر عدد من المواسم في دوري الأضواء مقارنة بأيّ فريق آخر بما في ذلك البطل بايرن ميونيخ.

واحتل هايدنهايم المركز الثالث في الدرجة الثانية ولم يسبق له اللعب في دوري الأضواء، وهو سيستضيف مباراة الإياب يوم الاثنين.

فيردر بريمن
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