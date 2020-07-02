فيردر بريمن يخرج بتعادل سلبي في ذهاب الدور الفاصل

وفي مباراة شهدت القليل من الفرص لاحت أخطر محاولة لهز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع للاعب وسط بريمن ليوناردو بيتنكورت لكن أحد المدافعين أحبط المحاولة.

وأنهى بريمن بطل ألمانيا أربع مرات المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول نيكلاس مويساندر على الإنذار الثاني في الدقائق الأخيرة.

وغاب بريمن عن المسابقة مرة واحدة عام 1980 وخاض أكثر عدد من المواسم في دوري الأضواء مقارنة بأيّ فريق آخر بما في ذلك البطل بايرن ميونيخ.

واحتل هايدنهايم المركز الثالث في الدرجة الثانية ولم يسبق له اللعب في دوري الأضواء، وهو سيستضيف مباراة الإياب يوم الاثنين.