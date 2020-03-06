فوز جديد لكولن المتألق

حقق كولن انتصاره الثامن في آخر عشر مباريات في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد فوزه على مستضيفه بادربورن متذيل الترتيب 2-1 اليوم الجمعة.

وهز خورخي ميري ويوناس هيكتور الشباك في الشوط الأول ليتقدم كولن إلى المركز العاشر برصيد 32 نقطة من 24 مباراة بينما استمر بادربورن، الذي قلص الفارق عبر دينيس سربيني، في القاع برصيد 16 نقطة.

وضع ميري الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة 28 بعد ركلة ركنية وضاعف القائد هيكتور الغلة بتسديدة من 18 مترا في الدقيقة 36.

وقلص سربيني الفارق بضربة رأس في الدقيقة 73 لكن كولن تماسك ليتجرع صاحب الضيافة الهزيمة 17 له هذا الموسم.

