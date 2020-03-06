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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

فوز جديد لكولن المتألق

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beIN SPORTS

حقق كولن انتصاره الثامن في آخر عشر مباريات في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد فوزه على مستضيفه بادربورن متذيل الترتيب 2-1 اليوم الجمعة. 

وهز خورخي ميري ويوناس هيكتور الشباك في الشوط الأول ليتقدم كولن إلى المركز العاشر برصيد 32 نقطة من 24 مباراة بينما استمر بادربورن، الذي قلص الفارق عبر دينيس سربيني، في القاع برصيد 16 نقطة.  

وضع ميري الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة 28 بعد ركلة ركنية وضاعف القائد هيكتور الغلة بتسديدة من 18 مترا في الدقيقة 36.  

وقلص سربيني الفارق بضربة رأس في الدقيقة 73 لكن كولن تماسك ليتجرع صاحب الضيافة الهزيمة 17 له هذا الموسم.             
 

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