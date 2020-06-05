فرايبورغ يصدم مونشنغلادباخ ويشغل مباراة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن



منح فرايبورغ دافعاً إضافياً لإشعال مباراة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن عندما حسم مواجهته مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ اليوم الجمعة بهدف نظيف في المرحلة الثلاثين من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.

واقتنص فرايبورغ فوزه الأول منذ عودة الدوري الألماني إلى نشاطه بفضل هدف بديله بيترسن (58).

واستغل صاحب الأرض لعب بوروسيا مونشنغلادباخ منقوصاً من لاعبه الفرنسي بيلا إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني وطرده (67) ليحافظ على نتيجة الفوز.

وأضاف فرايبورغ المزيد من الإثارة لمنافسات البوندسليغا بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة بالمركز الثامن وبفارق نقطة عن فولفسبورغ السادس، كما أوقف رصيد الخاسر عند 56 نقطة في المركز الرابع.

ويلتقي باير ليفركوزن الخامس والذي يتعادل مع مونشنغلادباخ بذات الرصيد من النقاط مع ضيفه بايرن ميونيخ المتصدر السبت في قمة مرتقبة.