فرانكفورت يعود إلى سكة الانتصارات

ودخل فرانكفورت لقاءه وفريق العاصمة على خلفية ثلاث مباريات من دون فوز أمام أوغسبورغ (1-2) وبوروسيا دورتموند (2-2) في الدوري، وأرسنال الإنكليزي (صفر-3 على أرضه) في "يوروبا ليغ".

لكنه فريق المدرب أدولف هوتير استفاد الجمعة من وضع مضيفه الذي يخوض غمار الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، من أجل التعويض بفضل هدفي الهولندي باس دوست (48) والبرتغالي أندريه سيلفا (62)، فيما كان النيجيري أنتوني أوجاه صاحب هدف المضيف (86).

ورفع فرانكفورت الذي يتحضر للسفر إلى البرتغال من أجل مواجهة فيتوريا غيمارايش الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة "يوروبا ليغ"، رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع مؤقتا، فيما تجمد رصيد أونيون برلين عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر بعد أن مني بهزيمته الرابعة في ست مباريات.