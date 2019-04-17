فرانكفورت يثبت تعاقده مع يوفيتش

وبرز يوفيتش (21 عاما) في الدوري الألماني لكرة القدم في الموسم الثاني له مع فرانكفورت، وسجل 25 هدفا في مختلف المسابقات، ما أثار اهتمام أندية عدة يتقدمها برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني.

وبعد نحو أسبوع من تأكيد ميلان يوفيتش والد لوكا، نية نجله البقاء في صفوف فريقه الحالي، أكد فرانكفورت اليوم التعاقد مع المهاجم.

وأوضح المدير الرياضي للفريق فريدي بوبيتش أن "تطور لوكا كان مرضيا كثيرا بالنسبة إلينا، ولم يكن ثمة شك في رغبتنا بربطه بنادينا لفترة طويلة"، مضيفا أنه "لاعب يتمتع بقدرات استثنائية".

وأفادت تقارير مؤخرا أن حامل لقب الدوري الإسباني يتقدم أندية أوروبية عدة مهتمة بالتعاقد مع اللاعب الذي قاد فريقه الحالي الى الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لمواجهة فريقه الأصلي.

ويستضيف فرانكفورت بنفيكا في إياب هذا الدور الخميس، بعدما فاز الفريق البرتغالي على أرضه 4-2 في الذهاب الأسبوع الماضي.

ويحتل فرانكفورت المركز الرابع في البوندسليغا، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل، برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة بوروسيا مونشنغلادباخ الخامس، مع تبقي خمس مراحل لنهاية الموسم.

كما يمكن لفرانكفورت ضمان المشاركة في دوري الأبطال بغض النظر عن ترتيبه في الدوري المحلي، في حال تتويجه بلقب "يوروبا ليغ".

وارتدى يوفيتش قميص اينتراخت فرانكفورت منذ صيف 2017، وكان من المقرر أن تنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي. لكن فرانكفورت أكد في آذار/مارس الماضي أن عقد الإعارة يجيز له التعاقد مع اللاعب بشكل ثابت في صيف 2019 "بأقل من سبعة ملايين يورو"، وهو مبلغ زهيد نسبة لما تدفعه الأندية القارية لقاء ضم لاعبين من مستواه.

