شالكه يخسر جهود هدافه سردار حتى نهاية الموسم

وتعرّض سردار البالغ من العمر 23 عاماً والذي سجل سبعة أهداف في البوندسليغا هذا الموسم، للإصابة في الشوط الثاني من المباراة التي خسرها شالكه الساعي لمركز مؤهل للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) صفر-3 على أرضه أمام أوغسبورغ الأحد.

ورغم لعبه في خط الوسط الدفاعي إلا أن سردار يعد هداف الفريق بفارق هدف عن زميله في المركز المغربي أمين حارث.

وأوضح فاغنر أن سردار الذي خاض مباراته الأولى مع المنتخب الألماني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي سيخضع لفحوصات إضافية لتحديد "ما اذا كانت العملية الجراحية ضرورية في نهاية الاسبوع".

ويتوقع أن تطول فترة ابتعاد سردار عن الملاعب ما بين ثلاثة أو أربعة أشهر.

وتعرّض شالكه لخسارتين كبيرتين منذ استئناف البطولة في 16 أيار/مايو الحالي صفر-4 وصفر-3 أمام جاره بوروسيا دورتموند وأوغسبورغ على التوالي، ما يزيد من مصاعب الفريق الذي لم يفز في مبارياته التسع الاخيرة.

كما تراجع شالكه من المركز الثالث في كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى الثامن حالياً، قبل سبع مراحل من نهاية الموسم.

وقال فاغنر "في الوقت الحالي لم نعد الفريق الذي كنا عليه في النصف الأول من الموسم. لا يمكنك المقارنة مع نوعية كرة القدم التي لعبناها في ذلك الوقت".

من جانب آخر سيكون لاعب وسط منتخب فرنسا تحت 20 عاما جان كلير توديبو، المعار من برشلونة الإسباني، جاهزا للمشاركة في مباراة الأربعاء ضد المضيف فورتونا دوسلدورف صاحب المركز السادس عشر، بعد تعافيه من إصابة في الكاحل.



