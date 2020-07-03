سانيه يمتنع عن الظهور برقمه الجديد بسبب كوتينيو

أعطى بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني مؤشراً جديداً بشأن عدم تمسكه بكوتينيو المعار من برشلونة الإسباني عندما قرّر منح الوافد سانيه الرقم 10 الذي يرتديه البرازيلي في الموسم الحالي.

ووقّع بايرن ميونيخ رسمياً اليوم الجمعة مع سانيه قادماً من مانشستر سيتي الإنكليزي بصفقة تمتد لخمس سنوات وبمقابل يصل لقرابة 60 مليون يورو.

وذكر بايرن ميونيخ أنّه احترماً لكوتينيو الذي قد يلعب في نهائي كأس ألمانيا والمباريات المتبقية في دوري أبطال أوروبا فإنّ سانيه قرّر عدم استخدام قميصه مع رقمه الجديد في صوره الخميس.

ولم يبدِ بايرن ميونيخ رغبته الواضحة في استمرار كوتينيو الموسم المقبل سواء عن طريق الإعارة أو الشراء الأمر الذي فتح الباب أمام احتمالات عودة لاعب ليفربول السابق إلى الدوري الإنكليزي وذلك بالتزامن مع نية برشلونة في التخلي عنه.

