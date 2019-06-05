رومينيغيه ينفي اهتمام بايرن بكلوب وتقديم عرض لسانيه

جاءت تصريحات رومينغيه بشأن كلوب الفائز بدوري أبطال أوروبا السبت الماضي على حساب توتنهام هوتسبر، ردا على ما ورد على لسان لاعب كرة القدم السابق الأسطورة الألماني فرانتس بكنباور الذي عبّر عن رغبته برؤية مدرب ليفربول يتسلم مهام التدريب في النادي البافاري.

وقال رومينيغيه لصحيفة "بيلد" الألمانية "لا أعرف ما إذا كانت البوندسليغا ستجذب مجددا يورغن كلوب"، مضيفا "هو حاليا يدرب في أحد أفضل الدوريات في أوروبا".

وتابع "اعتقد أنه حاليا حيث يجب أن يكون. هو والنادي (ليفربول) سعيدان جدا. اعتقد أنه لا يتساءل ماذا سيحصل بعد عدة سنوات".

وأشار رومينيغيه إلى أن بايرن ملتزم حاليا مع مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش الذي قاده في عامه الأول معه لإحراز الثنائية المحلية (الدوري والكأس)، بعدما خرج من ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال الأوروبي أمام ليفربول الذي يدربه كلوب بنفسه.

وفي السياق ذاته نفى رومينيغيه أن يكون بايرن قد تقدم بعرض إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي للتعاقد مع سانيه.

وردا على شائعات تشير إلى أن النادي الإنكليزي رفض عرضا بقيمة 80 مليون يورو لمهاجمه ابن الـ 23 عاما، قال "لم نقدم أي عرض بشأن سانيه. ما زلنا بعيدين".

ووفقا للرئيس التنفيذي الألماني، فإن بايرن لن يتقدم بأي عرض طالما أن اللاعب نفسه لم يبد رغبته بالعودة إلى ألمانيا، وأردف "في حال تخيل أنه يريد القدوم إلى بايرن، حينها سندخل بمفاوضات ملموسة مع سيتي".

وكان أولي هونيس رئيس النادي صرح الأسبوع الماضي اهتمامه بالنجم الشاب، ولكنه ألمح إلى أن بايرن ربما سيكون غير قادر على تلبية المطالب المالية لسيتي.

ويمتد عقد سانيه مع بطل الثلاثية المحلية (الدوري ـ الكأس - كأس الرابطة) حتى عام 2021، الذي يرغب بتمديد عقده. علما بأن قيمة سانيه في سوق الانتقالات تقدر بحوالي 100 مليون يورو، وفقا لموقع "ترانسفيرماركت" المتخصص.