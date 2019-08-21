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رومينيغه يفتح باب الرحيل أمام بواتينغ وسانشيز

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أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني كارل هاينتس رومينيغه بأن المدافع جيروم بواتنغ ولاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز قد يرحلان قبل إقفال باب الانتقالات في الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل.

Reuters

وجاء كلام رومينيغه في تصريح لشبكة "سكاي" الألمانية بقوله "سنتحدث إلى وكيل أعمال ريناتو سانشيز". وأضاف "وصل ريناتو إلى هنا قبل ثلاث سنوات كالولد الذهبي بعد أن توج بطلا لأوروبا وبلقب أفضل لاعب واعد في كأس أوروبا عام 2016. ومنذ ذلك الحين فقد مركزه في المنتخب الوطني".

وأضاف "هو يريد استعادة مركزه مع منتخب البرتغال وهو يدرك جيداً بأن الأمر سيكون صعباً معنا لا سيما بعد انتقال كوتينيو".

وبحسب صحيفة "ليكيب"، فإن الفريق البافاري تلقى عرضاً من نيس الفرنسي للحصول على خدمات سانشيز الذي فشل في فرض نفسه أساسياً مع ثلاثة مدربين مختلفين هم الألماني يوب هاينكيس، الإيطالي كارلو أنشيلوتي والكرواتي نيكو كوفاتش.

أما في ما يتعلق ببواتنغ فقد علق رومينيغه بالقول "إذا أراد الرحيل عن النادي، يتعين عليه اعلامنا بذلك وسنهتم بالأمر لكن الطلب يجب أن يأتي منه".

وكان مدرب النادي البافاري كوفاتش قد وصف بواتينغ بـ "العنصر الصلب" ما يشير إلى أنه يعتمد عليه في الموسم الجديد.
 

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