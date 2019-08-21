رومينيغه يفتح باب الرحيل أمام بواتينغ وسانشيز

وجاء كلام رومينيغه في تصريح لشبكة "سكاي" الألمانية بقوله "سنتحدث إلى وكيل أعمال ريناتو سانشيز". وأضاف "وصل ريناتو إلى هنا قبل ثلاث سنوات كالولد الذهبي بعد أن توج بطلا لأوروبا وبلقب أفضل لاعب واعد في كأس أوروبا عام 2016. ومنذ ذلك الحين فقد مركزه في المنتخب الوطني".

وأضاف "هو يريد استعادة مركزه مع منتخب البرتغال وهو يدرك جيداً بأن الأمر سيكون صعباً معنا لا سيما بعد انتقال كوتينيو".

وبحسب صحيفة "ليكيب"، فإن الفريق البافاري تلقى عرضاً من نيس الفرنسي للحصول على خدمات سانشيز الذي فشل في فرض نفسه أساسياً مع ثلاثة مدربين مختلفين هم الألماني يوب هاينكيس، الإيطالي كارلو أنشيلوتي والكرواتي نيكو كوفاتش.

أما في ما يتعلق ببواتنغ فقد علق رومينيغه بالقول "إذا أراد الرحيل عن النادي، يتعين عليه اعلامنا بذلك وسنهتم بالأمر لكن الطلب يجب أن يأتي منه".

وكان مدرب النادي البافاري كوفاتش قد وصف بواتينغ بـ "العنصر الصلب" ما يشير إلى أنه يعتمد عليه في الموسم الجديد.

