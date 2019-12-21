رومينيغه "لا شيء يمنع" استمرار فليك مدرباً لبايرن حتى نهاية الموسم

ولم يعلن رومينيغه رسمياً عن توقيع عقد مع فليك لكنه أكد ما ألمح إليه المراقبون في الآونة الأخيرة كون النتائج وطريقة لعب فليك مقنعين بشكل كبير لاستمراره في منصبه على الأقل حتى حزيران/يونيو المقبل.

وقال رومينيغه الذي أعلن إنّه سيجتمع مع فليك يوم الأحد لمناقشة مستقبله، في تصريح لقناة "سكاي" الألمانية: "نحن سعداء بتطور الفريق وجودة اللعب، والنتائج جيدة، إنّه يقوم بعمل جيد".

وعُيِّن فليك، المساعد السابق للكرواتي نيكو كوفاتش، منذ إقالة الأخير من منصبه أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعقد انتهى السبت عقب الفوز على فولفسبورغ 2-صفر في المرحلة السابعة عشرة الأخيرة من دور الذهاب.

وأنهى بايرن دور الذهاب في البوندسليغا في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف لايبزيغ المتصدر، وضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري الأبطال حيث سيلاقي تشيلسي الإنكليزي.