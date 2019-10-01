دورتموند يعي صعوبة الاحتفاظ بـ" سانشو"

وانضم سانشو (19 عاما) إلى دورتموند في آب/أغسطس 2017 بعدما رفض توقيع عقد جديد مع سيتي بطل إنكلترا في الموسمين الماضيين، وهو خاض أولى مبارياته مع منتخب "الأسود الثلاثة" في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد تألقه مع النادي الألماني.

وسجل المهاجم الشاب 18 هدفًا وحقق 29 تمريرة حاسمة في 63 مباراة مع النادي الأصفر والأسود، وارتفعت قيمته المقدرة في سوق الانتقالات إلى نحو 100 مليون يورو، علما بأنه كلّف دورتموند ثمانية ملايين جنيه استرليني (نحو تسعة ملايين يورو بحسب سعر الصرف الحالي) حين وقع عقدًا يبقيه في ملعب سيغنال إيدونا بارك حتى حزيران/يونيو 2022.



وفي الموسم الحالي، حقق سانشو أربعة أهداف وست تمريرات حاسمة في 8 مباريات، فيما أشارت تقارير إلى أن إدارة بطل ألمانيا عامي 2011 و2012 ضاعفت راتبه ليصل إلى ستة ملايين يورو سنويًا.

وفي ظل النجاح الذي يحققه اللاعب الإنكليزي، توقع تسورك أن يثير اهتمام أندية كبرى لاسيما في بلاده، معتبرا أن أندية كهذه "ليست عمياء".

وأضاف تسورك الذي دافع عن ألوان دورتموند طيلة مسيرته كلاعب (1981-1998) وتوج معه بلقبين في البوندسليغا ولقب النادي الوحيد في دوري أبطال أوروبا عام 1997 "ليس عليك أن تكون نبيًا لتقول إن سانشو لن يلعب هنا حتمًا لخمس سنوات أخرى".

ولم يكن الإنكليزي قد بلغ الـ18 عندما خاض أول مباراة كاملة مع دورتموند في الدوري الألماني في كانون الثاني/يناير 2018.

وأضاف تسورك (57 عامًا) عشية حلول دورتموند ضيفا على سلافيا براغ التشيكي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا الأربعاء، إن سانشو "يعرف جيدًا أنه قام بخطوة إيجابية بتطوره في بوروسيا دورتموند (...) أشك أن ذلك كان ليحصل مع الأندية الكبرى في إنكلترا"، أي أنه لم يكن ليحصل على فرصة مماثلة للعب.

وتابع "نثق باللاعبين الشباب ولا نخشى منحهم الفرصة. وهو يدرك ذلك".

