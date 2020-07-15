دورتموند يعلن غياب شميلزر عن انطلاقة الموسم

وذكر وصيف بطل الدوري الألماني أن اللاعب البالغ من العمر 32 عاما عانى من مشكلةٍ في الركبة خلال الفترة الأخيرة من الموسم المنتهي مؤخرا، وكشفت الفحوصات الإضافية حاجته إلى التدخل الجراحي.

وأضاف النادي أن عملية إعادة التأهيل تحتاج إلى عدة أشهر، ما يعني غيابه عن افتتاح الموسم المقبل من الدوري الذي يبدأ في الثامن عشر من أيلوب/سبتمبر.

فسخ عقد شورله

ومن جهة ثانية، أعلن دورتموند توصله إلى اتفاق لفسخ عقد أندريه شورله بالتراضي.

وكان العقد بين الطرفين يمتد حتى منتصف العام المقبل، لكن النادي فضّل إنهاءه مبكرا. وقضى شورله الموسم الماضي معارا مع سبارتاك موسكو الروسي.

وذكر شورله في تصريحات لموقع دورتموند أن فترته مع الفريق كانت مليئة بالتقلبات، ولكنها تحمل الكثير من الذكريات والتجارب القيمة، مقدما شكره للفريق وجماهيره على الفترة التي قضاها معه ومتمنيا له التوفيق في المستقبل.

وانضم شورله، صاحب التمريرة الحاسمة التي جاء منها هدف ماريو غوتسه (1-صفر) في مرمى الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014، الى دورتموند في العام 2016 آتيا من فولفسبورغ في صفقة قيمتها 30 مليون يورو (34 مليون دولار).

اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً فشل في ترك بصمة في تشكيلة الفريق، وأعير إلى فولهام الإنكليزي في موسم2018-2019، وإلى سبارتاك موسكو الروسي لموسم 2019-2020.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي هانس يواكيم-فاتسكه لموقع "سبورت 1" الالكتروني "بالطبع لم تكن قصة ناجحة للطرفين (...) لهذا السبب، كان من الأفضل إلغاء العقد قبل أوانه".

وبات شورله لاعباً حراً مع فتح باب فترة الانتقالات الصيفية في ألمانيا الأربعاء، والتي تستمر حتى الخامس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

سجل 22 هدفا في 57 مباراة دولية خاضها مع المانشافت آخرها في العام 2017، بما فيها هدفان في الفوز التاريخي 7-1 على البرازيل في عقر دارها في نصف نهائي مونديال 2014.

ومع دورتموند، خاض شورله 52 مباراة، سجل فيها ثمانية أهداف فقط.

وانضم شورله بذلك إلى زميله غوتسه الذي غادر دورتموند الشهر الفائت إثر انتهاء عقده بعد أربعة اعوام في ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، حيث لم يبدِ أي من الطرفين رغبة في التجديد.

وفشل غوتسه (28 عاماً) في حجز مكان أساسي له في تشكيلة المدرب السويسري لوسيان فافر.

وحل دورتموند هذا الموسم ثانياً في ترتيب البوندسليغا، للمرة الثانية توالياً خلف بايرن ميونيخ الذي توج باللقب للعام الثامن توالياً.

