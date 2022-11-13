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كأس العالم FIFA قطر 2022™
الدوري الألماني

دورتموند "لا يستطيع تحمل معركة مالية" للاحتفاظ ببيلينغهام

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أقر الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند الألماني هانتس-يواكيم فاتسكه الأحد أن ناديه عاجز عن المنافسة مع نخبة الأندية الأوروبية الساعية لضم لاعب خط الوسط المتألق الشاب جود بيلينغهام.

AFP

كشف في حديث لصحيفة بيلد الألمانية أن دورتموند سيجري محادثات مع اللاعب بعد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق الاحد المقبل.

وقال فاتسكه الذي يتولى المنصب في دورتموند منذ 2005 "سنجري محادثات (مع بيلينغهام) عندما تنتهي كأس العالم. سنسأله عما إذا كان يريد البقاء أم الرحيل".

وتابع "ومع ذلك، إذا دخلت أندية أوروبية كبرى على الخط، فلا يمكننا تحمل معركة مالية كبيرة".

انضم الإنكليزي (19 عامًا) إلى دورتموند في صيف 2020 قادمًا من برمينغهام سيتي بعقد يمتد حتى 2025.

تولى شارة القيادة في عدة مباريات في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم واستدعاه المدرب غاريث ساوثغيت الى تشكيلة إنكلترا التي ستشارك في مونديال قطر.

يحتل دورتموند المركز السادس في الدوري بعد خسارته في آخر مباراتين، على بعد تسع نقاط من بايرن ميونيخ المتصدر.
 

بوروسيا دورتموند كأس العالم FIFA قطر 2022™ جود بيلينغهام
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