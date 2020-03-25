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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

دورة افتراضية بين أندية الدوري الألماني!

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أعلنت رابطة الدوري الالماني لكرة القدم الأربعاء أنها ستطلق دورة افتراضية عبر الانترنت تجمع فيها أندية الدرجتين الأولى والثانية خلال الاسبوعين المقبلين عبر لعبة "فيفا 2020" الالكترونية.

Reuters

وفي ظل توقف المنافسات بسبب تفشي وباء كورونا المستجد الذي أدى إلى وفاة أكثر من 20 ألف شخص حول العالم وأجبر أكثر من ثلاثة مليارات نسمة على ملازمة منازلهم، ارتأت رابطة الدوري إعادة إحياء أجواء المنافسة عبر العالم الافتراضي.

وسيشارك 26 ناديا من أصل 36 من الدرجتين الأولى والثانية في دورة أطلق عليها اسم "بوندسليغا هوم تشالنج" (تحدي البوندسليغا المنزلي)، حيث سيتألف كل "فريق" من لاعب محترف وأحد أفراد الجهاز الفني، على أن تنطلق في 28 آذار/مارس.

وستبث المباريات يومي السبت والأحد عبر قناة على موقع "يوتيوب"، مخصصة عادة لمسابقة افتراضية أخرى تحت اسم "فيرتشوال بوندسليغا".

وتنظم تلك المسابقة منذ العام 2012، وكانت تجمع فرقا خاصة بالألعاب الالكترونية تابعة للأندية، وكان من المقرر أن تقام مباراتها النهائية في نهاية الأسبوع، قبل أن يتم تعليقها أيضا بسبب القيود المفروضة على حركة التنقل والتجمعات ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.                                     

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