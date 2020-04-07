خمس ميزات تجعل من مولر لاعباً مرغوباً في بايرن حتى اعتزاله

هُمام كدر

يعلم الجميع أن مولر لا يمثل تلك الموهبة الفريدة في عالم كرة القدم، وأنه من الصعب أن يوضع بين أفضل 10 لاعبين في العصر الحديث، ولكن للفتى البافاري قيمة فنية كبيرة، يعرفها المختصون، وتجذب إليها بشدة قادة السفن الكروية.

حسن صالح #حميديتش: "توماس مولر هو لاعب فريد من نوعه بالنسبة لنا، هو رمز من رموز الفريق بالنسبة للنادي والجماهير وقائد في أرضية الملعب. من الرائع الوصول إلى هذا الاتفاق من #البايرن". 🗣 #ميا_سان_ميا#مولريات2023✍ @esmuellert_ pic.twitter.com/tUYFfuBbhD — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) April 7, 2020

1- خامة اللاعب: مولر من النوعية المطواعة - الملائمة لمهام مختلفة، بسبب حِسه العالي في المكان الذي يجب أن يكون فيه على الميدان، تلك مَلكة في بعض الأحيان وبعصر الكرة الحديثة السريعة، كافية لتجعل منه قطعةً ثابتةً في تشكيلة نادٍ كبير، لأكثر من عقد من الزمن، مهما اختلف المدرب.

3- هدّاف غزير بأقل عبقرية: سجل مولر لفريقه الشاب باهيل 100 هدف، رغم كونه أصغر بسنة من الأولاد الآخرين زملائه في الفريق، فيما بعد وربما كان لمشاركته الأولى بقميص بايرن بديلاً للهداف كلوزه، أثراً كبيراً في الحس التهديفي لمولر، اللاعب الذي لم يكوّن للمضي قدماً كرأس حربة، أَنجز ما كان يُطلب منهُ تهديفياً وأكثر (سجل 195 هدفاً في 521 مباراة).

(ربما هذه هي الميزة الألمانية في صناعة الهدافين، فهم يعرفون بأن الخامات الموجودة لديهم ليس بالنوعية المشابهة لتلك التي تنجبها القارة اللاتينية، لذا يشتغلون على صناعة ملكات أخرى في اللاعب).

3- الروح البافارية: قبل سنوات قال رومينيغه "إن النادي يحتاج دائماً لروح مولر البافارية"، ومؤخراً قال المدير الرياضي حسن صالحميدزيتش عن مولر: "يعتبر توماس لاعباً مميزاً وإحدى الشخصيات التي تكون هوية النادي، وهو قائد في الميدان وقد حقق الكثير مع بايرن، نحن نعرف ما لدينا فيه، وهو أيضاً يعرف ما لديه في بايرن".

لا ينفك مسؤول في بايرن إلا ويؤكد أن مولر يملك روح النادي البافاري العالية، على الرغم من أن بايرن ميونيخ ليس ناديه الأم. لكنه لم يكتفِ في تشربها بل صار معلماً للتلاميذ فيها.

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4- الأساس المتين: كونه الابن الأول لأبويه، شعر توماس بالمسؤولية منذ الصغر، وكونه أبدى موهبة جيدة في كرة القدم منذ سنواته الأولى في المدرسة، دعمت عائلته الشهيرة في ألمانيا (مولر)، والتي أنجبت الأسطورة غيرد مولر، هذا الفتى الذي أظهر استيعاباً سريعاً لكرة القدم، وعمل بجد ليكون لاعباً جيداً قبل السفر لمسافة 50 كم من قريته، للتجريب في مدارس بايرن الشابة، وهناك يعرف الجميع الكيفية التي يبني فيها النادي البافاري شبانه. حيث المتانة والقوة والالتزام قبل كل شيء.

5- الشخصية المحببة: من خلال تغطيتي لمعسكرات بايرن الشتوية في العاصمة القطرية الدوحة، لاحظت الشخصية اللطيفة التي يتمتع بها مولر بعيداً عن الرصانة الألمانية المعروفة في أرض الملعب.

إنه يمازح الجميع ابتداءً من الشبان العاملين في القسم الإعلامي للنادي وإنتهاءً بأي زائر لحضور المعسكر، ومن المعروف في عالم كرة القدم إن هذه النوعية من الشخصيات تجعله قريباً من اللاعبين رفاقه، ما يعزز من مكانته في الملعب ومن مردوده العام للنادي.

