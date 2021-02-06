ثلاثية لايبزيغ في شالكه تقلص الفارق مع بايرن ميونيخ

وكان النادي البافاري فاز على هرتا برلين بهدف نظيف الجمعة، رافعاً رصيده في الصدارة إلى 48 نقطة في مباراته المحلية الأخيرة قبل استحقاقه الدولي في قطر حيث توجه للمشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية ضمن مسعاه لتحقيق سداسية تاريخية.

ويدين لايبزيغ بالنقاط الثلاث إلى مدافعه الفرنسي نوردي موكيلي (45+3) ووسطه النمسوي مارسيل سابيتزر (73)، والمجري فيلموس "ويلي" أوربان (87).

وحقق الوصيف فوزه الثالث توالياً في مختلف المسابقات، رافعاً رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني.

في المقابل، لم يحصد شالكه سوى 8 نقاط منذ بداية الموسم وهو يتذيل الترتيب.

دورتموند يسقط مجدداً

في مباريات أخرى، ألحق فرايبورغ في عقر داره الخسارة الثالثة ببوروسيا دورتموند في الدوري في أربع مباريات بفوزه عليه 2-1، سجلهما الكوري الجنوبي وو-يونغ جيونغ (49) والفرنسي جوناثان شميد (52)، فيما سجل للخاسر يوسوفا موكوكو (76).

وبعد سقوطه في مباراتين توالياً في الدوري، عاد دورتموند إلى سكة الانتصارات من بوابة أوغسبورغ 3-1 الأسبوع الفائت وثم فاز على بادربورن من الدرجة الثانية 3-2 في الكأس المحلية قبل أن يعود إلى دوامة الهزائم اليوم.

واستعاد باير ليفركوزن نغمة الانتصارات بفوزه العريض على شتوتغارت 5-2، سجل للفائز لاعب الوسط كيريم ديميرباي هدفين (18 و31) والمهاجم الجامايكي ليون بايلي (56) وفلوريان فيرنز (68) وديماراي غواي (84).

فيما سجل هدفي الخاسر البديل المهاجم النمسوي ساسا كالادزيتش (50 و77).

وفاز ماينتس على أونيون برلين بهدف نظيف، وأوغسبورغ على فولفسبورغ بالنتيجة 2-0.