ثلاثية فيرنر تمنح لايبزيغ الصدارة مؤقتاً

وكان لايبزيغ الذي يشرف عليه المدرب الشاب يوليان ناغلسمان قد فاز على اونيون برلين واينتراخت فرانكفورت في أول مباراتين.

وأوقعته قرعة دوري أبطال أوروبا في مجموعة واحدة مع زينيت الروسي، بنفيكا البرتغالي وليون الفرنسي.

وافتتح فيرنر التسجيل بعد تمريرة من السويدي اميل فورسبرغ سددها بين قدمي الحارس السويسري يان سومر على ملعب بوروسيا بارك (38).

وقدم الدنماركي يوسف بولسن الكرة إلى فيرنر بعد دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني ليسجل ابن الثالثة والعشرين هدفه الثاني (47).

وقلص المضيف النتيجة في الدقيقة الأخيرة عن طريق السويسري بريل امبولو (90+1)، لكن فيرنر ضمن النقاط مسجلاً هدفه الخامس في ثلاث مباريات (90+4) وملحقا الخسارة الأولى بمونشنغلادباخ.