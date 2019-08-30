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ثلاثية فيرنر تمنح لايبزيغ الصدارة مؤقتاً

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سجل المهاجم الدولي تيمو فيرنر ثلاثية منحت فريقه لايبزيغ فوزه الثالث تواليا والصدارة المؤقتة بتغلبه على مضيفه بوروسيا موشننغلادباخ 3-1، الجمعة في المرحلة الثالثة من الدوري الالماني.

AFP

وكان لايبزيغ الذي يشرف عليه المدرب الشاب يوليان ناغلسمان قد فاز على اونيون برلين واينتراخت فرانكفورت في أول مباراتين.

وأوقعته قرعة دوري أبطال أوروبا في مجموعة واحدة مع زينيت الروسي، بنفيكا البرتغالي وليون الفرنسي.

وافتتح فيرنر التسجيل بعد تمريرة من السويدي اميل فورسبرغ سددها بين قدمي الحارس السويسري يان سومر على ملعب بوروسيا بارك (38).

وقدم الدنماركي يوسف بولسن الكرة إلى فيرنر بعد دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني ليسجل ابن الثالثة والعشرين هدفه الثاني (47).

وقلص المضيف النتيجة في الدقيقة الأخيرة عن طريق السويسري بريل امبولو (90+1)، لكن فيرنر ضمن النقاط مسجلاً هدفه الخامس في ثلاث مباريات (90+4) وملحقا الخسارة الأولى بمونشنغلادباخ.

لايبزيغ
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