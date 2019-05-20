تيم والتر مدرباً جديداً لشتوتغارت

ويشرف على تدريب شتوتغارت حالياً المدرب الموقت نيكو ويليغ الذي سيقوده في مباراتي الملحق البقاء والهبوط الخميس والاثنين المقبلين.

واحتل شتوتغارت المركز السادس عشر في نهاية البونسدليغا، وسيواجه ثالث الدرجة الثانية يونيون برلين ذهاباً وإياباً لتحديد هوية الفريق الذي سيلعب في الدرجة الأولى الموسم المقبل.

وكان والتر (43 عاماً) قاد هولشتاين كييل الى المركز السادس في الدرجة الثانية.

وقال المدير الرياضي في شتوتغارت توماس هيتسلبرغر "اعتماد تيم والتر على كرة هجومية ومثيرة تتلاءم جداً مع شتوتغارت. سوياً نريد التركيز أكثر على لاعبينا الشبان".

وسبق لوالتر أن عمل مدرباً للشبان في ناديي بايرن ميونيخ وكارلسروه.