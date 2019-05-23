تعادل بطعم الفوز ليونيون في ذهاب ملحق البقاء والهبوط

وتقدم شتوتغارت الذي أنهى الموسم في المركز السادس عشر، مرتين، أولا عن طريق كريستيان غينتر (42)، لكن النيجيري سليمان عبد الله أدرك على الفور التعادل ليونيون، ثالث الدرجة الثانية، في أقل من دقيقة (43).

ومع صافرة بداية الشوط الثاني، دفع مدرب شتوتغارت نيكو ويلينغ بالدولي السابق ماريو غوميز بدلا من دانيال ديدافي، فكان البديل عند حسن ظن مدربه، ومنح التقدم مجددا لصاحب الأرض بتسديدة بعيدة المدى من خارج المنطقة (51).

وانتظر يونيون برلين حتى الدقيقة 68 لإدراك التعادل مجددا عندما تابع فريديريك برأسه كرة نفذها الدولي النمسوي كريستوفر تريمل من ركلة ركنية.

وتقام مباراة الإياب الحاسمة الاثنين المقبل على ملعب "ألتي فوريستيري" العائد ليونيون برلين.



