بعد أشهر من الانتظار... توليسو بات جاهزاً للعودة

وكان توليسو (24 عاماً) تعرض لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى في أيلول/سبتمبر الماضي خلال المباراة التي فاز فيها العملاق البافاري على باير ليفركوزن 3-1، واضطر لاجراء عملية جراحية.

وأوضح كوفاتش أن توليسو الذي توج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، قد يكون على مقاعد الاحتياط في المباراة ضد ضيفه فيردر بريمن السبت في إطار المرحلة الثلاثين من البوندسليغا، والتي تأتي في فترة يعاني فيها بايرن من إصابات عدة في صفوفه.

وقال كوفاتش "إذا كان اللاعبون المصابون غير قادرين على المشاركة، فسنضعه (توليسو) على مقاعد الاحتياط. واذا كان العكس، لن يكون ضمن تشكيلة المباراة"، في إشارة على وجه الخصوص الى ماتس هوملس والكولومبي خاميس رودريغيز.

وعاود توليسو التدريبات الجماعية مع لاعبي الفريق الآخرين منتصف آذار/مارس بعد ستة أشهر من إصابته، لكنه لم يشارك في أي مباراة حتى الآن.

وأثار اللاعب قلق فريقه الأسبوع الماضي بعدما ترك التدريب قبل نهاية الحصة وبدا أنه يعاني من آلام في الركبة، قبل أن يتبين أن اللاعب السابق لليون الفرنسي لم يتعرض لأي انتكاسة جديدة.