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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

بطولة ألمانيا: يوفيتش سيبقى في فرانكفورت على رغم اهتمام برشلونة

أكد ميلان والد الصربي لوكا يوفيتش أن نجله يعتزم البقاء مع اينتراخت فرانكفورت الألماني الذي يدافع عن صفوفه معارا من بنفيكا البرتغالي، على رغم اهتمام برشلونة الإسباني بضمه، وذلك في تصريحات صحافية نشرت الخميس.

AFP

وأفادت تقارير مؤخرا أن حامل لقب الدوري الإسباني يتقدم أندية أوروبية عدة مهتمة بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، والذي سجل 24 هدفا للفريق الألماني حتى الآن في مختلف المسابقات هذا الموسم، وقاده الى الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث سيواجه فريقه البرتغالي في مباراة الذهاب مساء الخميس.

وقبل ساعات من المباراة، نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن والد يوكيتش أن "لوكا تلقى العديد من الطلبات (للانتقال)، وأحدها من برشلونة، لكنه ليس مهتما".

أضاف "لا يعرف اذا ما كان قادرا على لعب كرة القدم هناك (في النادي الإسباني)، يريد أن يبلغ دوري أبطال أوروبا مع اينتراخت ويبقى معه"، مشيرا الى أن بوروسيا دورتموند وشالكه الألمانيين، وأرسنال الإنكليزي، هي من ضمن الأندية التي أبدت اهتمامها بالتعاقد معه.

ويحتل فرانكفورت المركز الرابع في البوندسليغا، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل، برصيد 52 نقطة وبفارق أربع نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ الخامس، قبل ست مراحل من نهاية الموسم.

كما يمكن لفرانكفورت ضمان المشاركة في دوري الأبطال بغض النظر عن ترتيبه في الدوري المحلي، في حال تتويجه بلقب "يوروبا ليغ".

وسبق للمهاجم أن أكد في تصريحات سابقة هذا الموسم، رغبته في البقاء في البوندسليغا "في الموسم المقبل "اذا بلغنا دوري أبطال أوروبا، سيكون من الصعب عليهم (فرانكفورت) التخلص مني".

وارتدى يوفيتش قميص اينتراخت فرانكفورت منذ صيف 2017، ومن المقرر أن تنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي. لكن فرانكفورت أكد في آذار/مارس الماضي أن عقد الإعارة يجيز له التعاقد مع اللاعب بشكل ثابت في صيف 2019 "بأقل من سبعة ملايين يورو"، وهو مبلغ زهيد نسبة لما تدفعه الأندية القارية لقاء ضم لاعبين من مستوى يوفيتش.

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