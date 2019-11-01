بطولة ألمانيا: هوفنهايم يسقط بادربورن بالثلاثة

أضاف هوفنهايم بادربورن صاحب المركز الأخير إلى قائمة ضحاياه عندما أكرم وفادته بثلاثية نظيفة الجمعة في افتتاح المرحلة العاشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وحسم هوفنهايم نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف تناوب عليها الدنماركي روبرت سكوف من ركلة حرة سددها بيسراه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس (2) والتشيكي بافل كاديرابيك بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة (15) والهولندي يورغن لوكاديا بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة (25).

وواصل هوفنهايم انتصاراته المتتالية في الآونة الأخيرة وحقق فوزه الرابع تواليا بعدما تغلب على بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة في عقر داره "أليانز أرينا" 2-1 ملحقا الخسارة الأولى هذا الموسم، وضيفه شالكه بثنائية نظيفة، ومضيفه هرتا برلين 3-2 السبت الماضي.

وصعد هوفنهايم إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف خلف فرايبورغ وفولفسبورغ اللذين يلعبان غدا السبت أمام مضيفيهما فيردر بريمن وبوروسيا دورتموند.

في المقابل، عاد باردبورن الذي كان حقق فوزه الأول والوحيد هذا الموسم في المرحلة الماضية عندما تغلب على ضيفه فورتونا دوسلدورف 2-صفر، إلى سلسلة الهزائم التي مني بها منذ بداية الموسم وارتفعت إلى ثمان، فتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الأخير.

ويلعب السبت أيضا باير ليفركوزن مع بوروسيا مونشنغلادباخ، واينتراخت فرانكفورت مع بايرن ميونيخ، ولايبزيغ مع ماينتس، وأونيون برلين مع هرتا برلين.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي فورتونا دوسلدورف مع كولن، وأوغسبورغ مع شالكه.