بريمن يفك عقدته في ملعب شتوتغارت

وبدا الفريقان في طريقهما إلى التعادل السلبي في مباراة احتاج شتوتغارت للفوز بها من أجل تعزيز حظوظه بالبقاء في دوري الأضواء، لكن بريمن حسم الأمور لصالحه في الشوط الثاني بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 59 عبر الدنماركي ينز ستاغه، قبل أن يضيف مارفن دوكش الثاني في الدقيقة 77.

وبفوزه الأول على أرض شتوتغارت منذ أن تغلب عليه 4-1 في 9 شباط/فبراير 2013، رفع بريمن رصيده إلى 27 نقطة وصعد إلى المركز الثامن بعدما استفاد من سقوط باير ليفركوزن الجمعة أمام أوغسبورغ (صفر-1) وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع شالكه (صفر-صفر) السبت.

أما شتوتغارت الذي لم يحقق سوى ثلاثة انتصارات هذا الموسم، فبقي في المركز السادس عشر الذي يؤهله لخوض الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية، بعدما تجمد رصيده عند 16 نقطة بهزيمته التاسعة للموسم.

