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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الألماني

بريمن يفك عقدته في ملعب شتوتغارت

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فَكَّ فيردر بريمن عقدته في ملعب شتوتغارت وحقق فوزه الأول على أرض الأخير منذ عشرة أعوام، وذلك بعدما تغلب عليه 2-صفر الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

beIN SPORTS

وبدا الفريقان في طريقهما إلى التعادل السلبي في مباراة احتاج شتوتغارت للفوز بها من أجل تعزيز حظوظه بالبقاء في دوري الأضواء، لكن بريمن حسم الأمور لصالحه في الشوط الثاني بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 59 عبر الدنماركي ينز ستاغه، قبل أن يضيف مارفن دوكش الثاني في الدقيقة 77.

وبفوزه الأول على أرض شتوتغارت منذ أن تغلب عليه 4-1 في 9 شباط/فبراير 2013، رفع بريمن رصيده إلى 27 نقطة وصعد إلى المركز الثامن بعدما استفاد من سقوط باير ليفركوزن الجمعة أمام أوغسبورغ (صفر-1) وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع شالكه (صفر-صفر) السبت.

أما شتوتغارت الذي لم يحقق سوى ثلاثة انتصارات هذا الموسم، فبقي في المركز السادس عشر الذي يؤهله لخوض الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية، بعدما تجمد رصيده عند 16 نقطة بهزيمته التاسعة للموسم.
 

شتوتغارت الألماني الدوري الألماني فيردر بريمن
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