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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

بايرن يعلن غياب ألابا بسبب إصابة في الفخذ

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أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، أن ظهيره النمساوي ديفيد ألابا سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة بسبب إصابة في الفخذ، ما سيبعده عن انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأسبوع المقبل.

Reuters

وتعرض ألابا (27 عاما) لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر خلال عملية الإحماء قبل المباراة ضد المضيف لايبزيغ السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني، والتي انتهت بالتعادل 1-1.
وأعلن العملاق البافاري الأحد أن الظهير الدولي "سيغيب لفترة" غير محددة، وذلك في أعقاب خضوعه لفحص طبي اليوم.

ويستعد بايرن الباحث عن لقب دوري الأبطال منذ تتويجه الأخير عام 2013، لبدء منافسات الموسم الجديد من المسابقة، وذلك باستضافة النجم الأحمر الصربي الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا أولمبياكوس اليوناني وتوتنهام هوتسبر الإنكليزي الذي حل في العام الماضي وصيفاً لمواطنه ليفربول بطل القارة العجوز. 
 

دافيد آلابا
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