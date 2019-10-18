بايرن ميونيخ يهدف إلى تخطي "صفعة" هوفنهايم

فبعد اكتساحه مضيفه توتنهام الإنكليزي 7-2 في دوري الأبطال، سقط الفريق البافاري أمام هوفنهايم 1-2 قبل أسبوعين، مانحاً الفريق الواقع وسط الترتيب فوزه الأول في ملعب "أليانز أرينا".

نتيجة لخسارة بايرن الاولى في الدوري، خطف بوروسيا مونشنغلادباخ الصدارة بفارق نقطة عن فولفسبورغ، فيما يتساوى بايرن، حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية، مع أربعة أندية في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن مونشنغلادباخ.

يريد كوفاتش ولاعبوه تعويض انزلاقة هوفنهايم بفوز على ارض اوغسبورغ المتواضع السبت. لكن رحلة بايرن الاخيرة الى اوغسبورغ لم تكن مفروشة بالورود، فتخلف مرتين قبل ان يفوز بصعوبة 3-2 بهدفين من الفرنسي كينغسلي كومان.

قال كوفاتش الخميس "عدة أندية في أوروبا تعاني مشكلات في بطولاتها المحلية بعد خوض مباريات دوري الابطال".

تابع "هوفنهايم لعب أفضل من موقعه في الترتيب (12)، والامر مشابه لاوغسبورغ".

وأضاف "نعرف انه مكان صعب للعودة منه بالفوز. تخلفنا هناك بعد عشر ثوان على بداية المباراة" بهدف عكسي من ليون غوريتسكا.

وأردف "أتوقع مباراة صعبة حيث يجب ان نترجم فرصنا".

وبعد تسجيله ثلاثية لمنتخب بولندا في تصفيات كأس أوروبا 2020، يبحث المهاجم روبرت ليفاندوفسكي عن التسجيل مجددا في مرمى اوغسبورغ لمعادلة رقم قياسي بهز الشباك في أول ثماني مباريات.

ويعيش ليفاندوفسكي (31 عاما) فترة رائعة بتسجيله 15 هدفا هذا الموسم، بينها 11 في البوندسليغا (1,57 هدف في المباراة)، وذلك في 11 مباراة ضمن مختلف المسابقات.

وبحال استمر ليفاندوفسكي على هذا المنوال، قد يصل الى 52 هدفا بعد 34 مباراة، ليكون مرشحا قويا بتحطيم الرقم القياسي لغيرد مولر (40 هدفا) المسجل في موسم 1971-1972.

وقال كوفاتش ان الجناح الدولي سيرج غنابري الذي تعرض لضربة في ساقه والمدافع الفرنسي لوكا هرنانديز (ركبة) "جاهزان للعب".

وتبدو المنافسة قوية في النصف الاول من الترتيب، وسيكون بمقدور باير ليفركوزن السابع تصدر الترتيب بحال فوزه على اينتراخت فرانكفورت الجمعة.

تابع كوفاتش "من اللافت ان الدوري منقسم لجزئين. عدة أندية تشارك في البطولات الاوروبية، لكن اعتقد ان امثال لايبزيغ، دورتموند وليفركوزن ستبقى على القمة لفترة طويلة".

وتخلى كوفاتش هذا الموسم عن الاعتماد على لاعب وسطه الهجومي توماس مولر، إذ استهل بطل العالم 2014 اول ست مباريات على مقاعد البدلاء.

فضل كوفاتش البرازيلي كوتينيو القادم من برشلونة الاسباني، ما دفع مولر الى حالة من الاحباط.

لكن نجم مونديال 2014 قد يشارك اساسيا ضد اوغسبورغ، بعد الرحلة الشاقة التي قطعها كوتينيو الى سنغافورة مع منتخب بلاده حيث واجه "أوريفيردي" منتخبي السنغال ونيجيريا.

وأقر كوفاتش الخميس انه ارتكب "خطأ" بالقول ان مولر (30 عاما)، بطل الدوري 8 مرات مع بايرن والمدافع عن الوانه في 495 مباراة، سيستدعى من مقاعد البدلاء "في حال الضرورة"، قبل ان يصفي الاجواء معه.



دورتموند والتعادلات

في المقابل، يبحث بوروسيا دورتموند القوي عن تحقيق فوزه الاول بعد ثلاثة تعادلات بنتيجة 2-2 أرجعته الى المركز الثامن.

ورأى مدربه السويسري لوسيان فافر ان مهاجمه الاسباني باكو الكاسير المصاب باوتار كاحله "من المبكر" أن يعود الى المنافسات.

ورأى فافر الذي يستقبل مونشنغلادباخ السبت في مباراة قوية، ان فريقه بحاجة "للتحسن بين 5 و10%" للفوز على مونشنغلادباخ وتقليص الفارق البالغ 4 نقاط عن الصدارة.

وفي آخر ثلاثة تعادلات، منيت شباك دورتموند بهدفين متأخرين في الوقت القاتل، ليهدر فوزين وبالتالي فرصة الصعود الى المركز الاول.