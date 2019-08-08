بايرن ميونيخ يسجل 23 هدفاً في مباراة ودية!

وجدد بايرن الفوز الساحق الذي حققه على الفريق قبل نحو عام 20-2. وأتت النتيجة الجديدة للعملاق البافاري بفضل 22 هدفاً للاعبيه توزعت بين الفرنسي كورنتان توليسو (4)، و"هاتريك" لكل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي والألمانيين توماس مولر وليون غوريتسكا والغاني كواسي أوكييري فريدت، وهدفين للبرتغالي ريناتو سانشيز، وهدف لكل من سيرج غنابري وليون دياكو والنيوزيلندي ساربيت سينغ وألكسندر نورمبرغر. وكأن بايرن كان يحتاج للدعم، فـجاءه هدف من لارس ديتريخ خطأ في مرمى فريقه، بحسب ما أورد البافاري عبر موقعه الالكتروني. وشهدت المباراة خوض الظهير الفرنسي لوكاس هرنانديز مباراته الأولى بقميص النادي البافاري الذي سيدافع عن ألوانه في موسم 2019-2020.





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