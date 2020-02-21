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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

الفتى الواعد لدورتموند في منتخب ألمانيا

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نجح يوسوفا موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند البالغ من العمر 15 عاماً من حجز مكان له في تشكيلة منتخب ألمانيا تحت 19 عامًا، بعد تسجيله عددا قياسيًا من الأهداف في دوري تحت 17 عاماً في الموسم الماضي.

AFP

وسجل موكوكو المولود في الكاميرون 46 هدفاً في موسم 2018-2019، وواصل هوايته التهديفية في الموسم الحالي في دوري تحت 19 عاماً، حيث هز الشباك بـ 29 هدفاً في 17 مباراة منها أربع ثلاثيات وسداسية في المباراة الافتتاحية التي فاز فيها فريقه على فوبرتال جونيورز 9-2.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار موكوكو صاحب البنية القوية لمنتخب الشباب منذ عام 2017، حيث سبق له أن سجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات لمنتخب تحت 16 عاماً، عندما كان حينها يبلغ 12 عاماً.

وفضّل الاتحاد الألماني ودورتموند عدم اشراك موكوكو في الموسمين الماضيين مع المنتخبات لمنحه الوقت الكافي للتطور.

وقال المدير الفني لمنتخب ألمانيا للشباب ميكيل شوينفيتس "لقد توصلنا الآن إلى خلاصة مشتركة مفادها أن الوقت بات مناسباً لخطوة المقبلة في التطوير على مستوى المنتخب الوطني".

وأضاف "نريد من أفضل اللاعبين أن يلعبوا في المنتخب الألماني ويساعدوا مواهبنا على التطور".

وتم ضم اللاعب لتشكيلة المنتخب الذي سيخوض تصفيات كأس أوروبا تحت 19 عاماً أمام ويلز والنمسا وصربيا في  شهر آذار/مارس. 

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