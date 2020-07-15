الدوري الألماني: عودة جزئية للجماهير الموسم المقبل

وأرسلت الرابطة دليلاً، تم تقييمه من وزير الصحة الالماني، لأندية الدرجتين الأولى والثانية لمساعدتها على تقديم أفكار وخطط لعودة الجماهير الى ملاعبها.

وجاء في بيان صادر عن الرابطة "أرسلت (دي أف أل) اليوم الى أندية الدرجتين الأولى والثانية دليلاً لمساعدتها على تقديم أفكار في مواقعها الخاصة من أجل السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب".

وتابع "يقدّم الدليل بنية أساسية للأفكار ويسرد الجوانب العديدة التي يجب أخذها في الاعتبار. وشددت الوزارة أن الالتزام المنتظم بأعلى معايير الحماية من العدوى هو مطلب أساسي للسماح بعودة المشجعين الى المباريات".

وأردف "سيعتمد السماح بعودة المشجعين (جزئياً) دائماً على مسار العدوى إقليمياً. تشكل أفكار الأندية، التي يجب أن توافق عليها السلطات الصحية المحلية، عاملاً رئيسياً".

وسبق أن حذر وزير الصحة "المهم هو خفض عدد الجماهير من أجل ضمان الحفاظ على مسافة المتر ونصف المتر (الآمنة). يجب التخلي عن المناطق التي يسمح فيها بالوقوف، وتقديم خطط للدخول والخروج الآمن من الملعب ومنع الكحول في الملاعب".

وأعلن نادي اونيون برلين عن رغبته بإطلاق موسمه الجديد في ملعب ممتلئ بالجماهير على أن يخضع جميع الحاضرين لفحوصات الكشف عن فيروس "كوفيد-19" قبل 24 ساعة من المباراة.

إلا أن عالم الفيروسات الالماني أولف ديتمر، اعتبر أنه من المستحيل إمكانية استقبال آلالف الجماهير واصفاً مشروع أونيون بـ "غير المسؤول".

وقال ديتمر مدير معهد الفيروسات في مستشفى ايسن الجامعي في صحيفة "فاتس" إنه "لن يكون هناك استاد ممتلئ ما لم نجد اللقاح بعد".

كما أشار إلى أن هناك احتمال أن تكون نتيجة شخص ما سلبية ولكن أن يكون مصاباً فعلياً بالفيروس.

وينطلق الموسم الجديد من البوندسليغا في 18 أيلول/سبتمبر على أن ينتهي في 22 أيار/مايو 2021.