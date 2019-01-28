الحارس الدولي السابق ليمان مساعداً لمدرب أوغسبورغ

ووقع ليمان البالغ 46 عاماً وحارس المنتخب الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2006 في ألمانيا، عقداً يمتد حتى 30 حزيران/يونيو 2020، لم تكشف تفاصيله.

وسيساعد ليمان المدرب مانويل باوم، وسيعمل إلى جانب ثلاثة مساعدين آخرين للمدرب، حسب النادي.

وقال ليمان الذي دافع عن ألوان أرسنال الإنكليزي، في بيان "إنها فرصة جميلة لي أن أستطيع العمل كمساعد مدرب في البوندسليغا، وأن أساعد اللاعبين وأمكنهم من تحقيق أفضل النتائج الممكنة على أرض الملعب".

ووضع ليمان حداً مسيرته الدولية في عام 2008 بعد أن خاض 61 مباراة مع المنتخب، واشتهر بمنافسته الدائمة للحارس الأساسي أوليفر كان.

