التعادل يحسم مواجهة ماينتس وهيرتا برلين



وبادر الضيوف بافتتاح النتيجة عبر الفرنسي لوكا توسار (30).

وأدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة الفرنسي أنتوني كاسي (90+4).

ورفع ماينتس رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس مؤقتًا في حين بات في جراب هيرتا برلين 6 نقاط في المرتبة الثانية عشرة مؤقتًا.