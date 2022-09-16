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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الألماني

التعادل يحسم مواجهة ماينتس وهيرتا برلين

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حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة المواجهة التي جمعت بين ماينتس وضيفه هيرتا برلين الجمعة في المرحلة السابعة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

beIN SPORTS


وبادر الضيوف بافتتاح النتيجة عبر الفرنسي لوكا توسار (30).

وأدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة الفرنسي أنتوني كاسي (90+4).

ورفع ماينتس رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس مؤقتًا في حين بات في جراب هيرتا برلين 6 نقاط في المرتبة الثانية عشرة مؤقتًا.

ماينتس هيرتا برلين الدوري الألماني
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