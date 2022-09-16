التعادل يحسم مواجهة ماينتس وهيرتا برلين

وبادر الضيوف بافتتاح النتيجة عبر الفرنسي لوكا توسار (30).
وأدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة الفرنسي أنتوني كاسي (90+4).
ورفع ماينتس رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس مؤقتًا في حين بات في جراب هيرتا برلين 6 نقاط في المرتبة الثانية عشرة مؤقتًا.
وبادر الضيوف بافتتاح النتيجة عبر الفرنسي لوكا توسار (30).
وأدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة الفرنسي أنتوني كاسي (90+4).
ورفع ماينتس رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس مؤقتًا في حين بات في جراب هيرتا برلين 6 نقاط في المرتبة الثانية عشرة مؤقتًا.
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