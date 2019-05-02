إيفنبرغ يحث خاميس رودريغيز بالرحيل عن بايرن

وكتب إيفنبرغ (50 عاما) في عموده لموقع "تي - أونلاين" الإخباري الخميس "يتوجب على خاميس أن يدرك بأن الطريق الصحيح بالنسبة له هو مغادرة بايرن". وكان الدولي الكولومبي انضم إلى بايرن عام 2017 قادما من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة لمدة عامين، حيث ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

ويملك النادي البافاري خيار شراء رودريغيز بشكل نهائي مقابل 42 مليون يورو (47,1 مليون دولار)، غير أن اللاعب الكولومبي خسر هذا الموسم مركزه كأساسي باشراف مدرب الفريق الكرواتي نيكو كوفاتش.

وشارك رودريغيز من على مقاعد البدلاء في 11 مباراة من أصل 24 في "البوندسليغا" هذا الموسم، ولم يخض الدقائق التسعين كاملة سوى ثلاث مباريات فقط.

وتابع إيفنبرغ "عليه أن يلعب وأن يستمتع بكرة القدم، ولكن لا يمكنه أن يفعل ذلك إذا سُمح له باللعب 7 أو 10 أو 12 أو 15 دقيقة فقط".

ورأى قائد تشكيلة بايرن الفائزة بمسابقة دوري ابطال أوروبا عام 2001، انه لا يتوجب على رودريغيز أن يعود إلى النادي المدريدي عندما تنتهي مدة الإعارة.

وأردف "ربما يتوجب عليه أن يفكر بشيء جديد، لأنه سيكون من الصعب عليه أن يحصل على مركز أساسي مع ريال مدريد أيضاً".

وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة رودريغيز مع بايرن، متصدر الدوري والساعي الى لقبه السابع تواليا، أمام هانوفر متذيل قاع الترتيب السبت، بعد تعرضه لاصابة في عضلاته أمام نورمبرغ 1-1 الاحد الماضي.