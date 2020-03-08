وكان ريفر بلايت متقدماً على غريمه بوكا جونيورز بفارق نقطة واحدة قبل انطلاق الجولة الأخيرة وكان سيضمن إحراز اللقب إذا خرج بالانتصار لكنه تعادل 1-1 خارج أرضه مع أتليتيكو توكومان.

وفي التوقيت ذاته كان بوكا يحتاج إلى الفوز على أرضه أمام خيمناسيا وينتظر تعثر ريفر.

وخرج بوكا بالانتصار المطلوب بالفعل ليجتاز غريمه بفضل تسديدة هائلة من تيفيز من 20 مترا قبل 18 دقيقة من النهاية.

وتوّج بوكا بلقب الدوري للمرة الثالثة في أربع سنوات وحرم ريفر من إحراز لقبه الأول في المسابقة منذ 2014.

وثأر بوكا للهزيمة أمام ريفر في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018 وكذلك في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية العام الماضي.

وتمثل النتيجة ضربة للمدرب مارسيلو غاياردو الذي كان يمنّي نفسه بحصد لقب الدوري لأول مرة حيث توج لاعب وسط ريفر السابق بأغلب الألقاب الممكنة في مسيرته الرائعة كمدرب لكن ينقصه هذا اللقب.