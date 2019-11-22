وكتب مارادونا على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس "أنا سعيد جدا لإعلان بقائي مدربا لخيمناسيا: مشيرا إلى اتخاذ قراره بعد "أن حققنا أخيرا وحدة سياسية في النادي".

وكان مارادونا (59 عاما) أوضح أنه لم يعد حريصا على البقاء في النادي، رابطا مصيره بمستقبل رئيس النادي غابريال بيليغرينو الذي قرر عدم الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة السبت.

لكن آلاف المشجعين تظاهروا أمام مقر النادي مطالبين بعودة بطل العالم 1986 إلى منصبه.

وتابع مارادونا "آمل في منحي التدعيمات التي أحتاجها في الفريق" الذي يكافح لعدم الهبوط.

واستلم مارادونا تدريب الفريق في مطلع أيلول/سبتمبر الماضي عندما كان يحتل المركز الأخير في الدوري المحلي الذي يضم 24 فريقا، قبل أن يساهم بصعوده إلى المركز الثاني والعشرين.

وخاض الفريق آخر مباراة بإشراف مارادونا بفوزه على ألدوسيفي 3-صفر في نهاية الأسبوع الماضي.

وفاز الفريق في ثلاث مباريات من أصل ثماني تحت إشراف مارادونا، كلها خارج أرضه، فيما خسر خمس مباريات أربع منها في عقر داره.

وعرف مارادونا الذي اعتزل اللعب عام 1997 مسيرة تدريبية باهتة أشرف خلالها على المنتخب الوطني وعلى أندية في الأرجنتين والإمارات والمكسيك.

