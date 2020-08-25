بوكا وريفر بليت يتدربان في "فقاعة صحية" من قبل beIN SPORTS August 25, 2020 20:55 9:45 دقيقة بدأ بوكا جونيرز، وريفر بليت بالتدرب والإقامة، في إطار ما باتَ يُسمى في الأرجنتين بالفقاعةِ الصحية لمدةِ أسبوعين، استعداداً لخوض ِ منافسات كأس ليبرتادوريس منتصفَ الشهر القادم، في ظل إصابةِ عدد من لاعبي الفريقَيْن بفيروس كورونا مؤخراً. تقارير إخبارية بوكا جونيورز الدوري الأرجنتيني ريفر بلايت فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 4:30 دقيقة هل من الممكن مشاهدة ميسي في الدوري الإنكليزي؟ 4:50 دقيقة ما هي احتمالات انتقال ميسي إلى إنتر ميلان؟ 4:30 دقيقة ما هي الأسباب الحقيقية وراء قرار رحيل ميسي؟ 9:45 دقيقة هل يعود ميسي إلى الأرجنتين؟ 5:23 دقيقة تداعيات قرار ميسي التاريخي بالرحيل عن برشلونة 9:45 دقيقة بوكا وريفر بليت يتدربان في "فقاعة صحية" 0:38 دقيقة مرسيليا يعلن عن الاشتباه بإصابات جديدة بكورونا 2:58 دقيقة برشلونة يؤكد تلقيه طلب ميسي مغادرة النادي 0:32 دقيقة مارتينيز يعلن تشكيلة بلجيكا استعداداً لدوري الأمم 3:58 دقيقة ليفربول يتعادل ودياً مع سالزبورغ