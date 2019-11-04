المخضرم كارلوس تيفيز افتتح مهرجان أهداف بوكا جونيورز في الدقيقة السادسة عشرة، وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، عزز رامون أبيلا تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني.

المد الهجومي للعملاق الأرجنتيني تواصل مع بداية النصف الثاني، بإضافة فرانك فابرا الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والأربعين، وشهدت الدقائق الأخيرة ثلاثة أهداف، أولاها كان الهدف الوحيد لآرسنال ساراندي الذي أحرزه غاستون سواريس في الدقيقة السابعة والثمانين

ثم رد عليه سريعاً ماورو زاراتي بهدف رابع لبوكا جونيورز في الدقيقة التاسعة والثمانين.

ثم عاد فابرا بهدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في لحظات المباراة الأخيرة، لتتحول صدارة الدوري الأرجنتيني إلى ثلاثية مؤقتا بتساوي ريفر بلايت وبوكا جونيورز وأرخنتينوس جونيورز في النقاط، مع أفضلية مباراة أقل لأرخنتينوس جونيورز.

