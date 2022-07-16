واستخرج الأسترالي ابن الـ 31 عاماً كامل طاقته قبل 500 متر من القمة ليحقق فوزه الرابع في طواف فرنسا، والأوّل منذ عام 2017.

وتقدم ماتيوز بفارق 15 ثانية على الإيطالي ألبرتو بتيول بعد صراع حبس الأنفاس خلال الصعود الأخير (3 كيلومترات) وفي ظل درجة حرارة قاربت 60 درجة مئوية، فيما وصل الفرنسي تيبو بينو ثالثاً بفارق حوالي 30 ثانية.

ونجح متصدر الترتيب العام فينغيغارد في اللحاق بحامل اللقب السلوفيني تادي بوغاتشار الذي قرر الهجوم في الصعود الاخير من دون أن يخسر الكثير من الوقت بعد قرابة 12 دقيقة ونصف الدقيقة بعد أوّل الواصلين.

وتقام المرحلة الخامسة عشرة الاحد بين روديز وكاركاسون بمسافة 202،5 كيلومترين.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة 14:

1- الأسترالي ميكايل ماتيوز 4.30:53 ساعات

2- الإيطالي ألبرتو بتيول بفارق 15 ثانية

3- الفرنسي تيبو بينو بفارق 34 ث

4- الإسباني مارك سولير بفارق 50 ث

5- النمساوي باتريك كونراد بفارق 58 ث

الترتيب العام للخمسة الأوائل لطواف فرنسا:

1- الدانماركي يوناس فينغيغارد 55:31.01 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 2:22 د.

3- البريطاني غيراينت توماس بفارق 2:43 د.

4- الفرنسي رومان باردي بفارق 3:03 د

5- البريطاني أدم ييتس بفارق 4:06 د.