وقدّم ألافيليب مستوى متميزا في اليوم الختامي لمسافة تقارب مائتين وثمانية وستين كيلومترا. وشهد السباق حادثا اشترك فيه عدد كبير من الدراجين، وهو ما أتاح الفرصة لألافيليب للتفوق على بقية منافسيه بفارق مريح سمح له بالاحتفال مبكرا قبل الوصول إلى خط النهاية، الذي بلغه بعد قرابة ست ساعات، وذهب المركز الثاني إلى الهولندي ديلان فان بارل، متفوقا على الدنماركي مايكل فالغرين هندال الذي حل ثالثا.

